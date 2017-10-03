13:36 03.10.2017 | Политика | Новости
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ВБ призвал Украину ускорить внедрение земельной реформы

ВБ уже призвал Украину ускорить внедрение в стране земельной реформы. 

ВБ призвал Украину ускорить внедрение земельной реформы

Такие данные распространила глава Всемирного банка по вопросам Украины С. Кахконен – в рамках презентации экономического обзора, а также макроэкономического прогноза для нашей страны. По ее словам - приятно отметить, что правительство уже предпринимает некоторые шаги - чтобы решить данный вопрос и уже было объявлено, что земельная реформа станет для правительства приоритетной.

Это – имен та реформа, которая пойдет на пользу украинцам. Потому в ВБ убеждены, что она является неотложной. И это следует делать сейчас, чтоб мораторий сняли уже с января 2018 г. – подчеркнула Кахконен.

Как сообщал УРА-Информ, ВБ хочет выделить Украине один миллиард гривен.


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