Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети

Такие сведения сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, ремонт может длится приблизительно 96 суток.

Таким образом, по состоянию на утро вторника в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. В свою очередь на энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 80-е сутки среднего планового ремонта, на блок №3 Южно-Украинской АЭС – 8-е сутки текущего ремонта.

При этом показатели, которые характеризуют радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в последние дни измерительными комплексами АЭС, а также украинского гидрометцентра и спецподразделениями радиационного контроля в Швейцарии, Италии, Германии, а также Чехии, Франции фиксировали радиоизотопов "Рутений-106".