В Украине в воздухе фиксируют повышенную концентрацию радиоизотопа

Такие данные недавно распространила пресс-служба "Государственного научно-технического центра ядерной безопасности". Согласно этим данным - в воздухе в последние дни измерительными комплексами АЭС, а также украинского гидрометцентра и спецподразделениями радиационного контроля в Швейцарии, Италии, Германии, а также Чехии, Франции фиксировали радиоизотопов "Рутений-106" - говорится в сообщении.

Также известно, что концентрация конкретно в Киеве - 1-2,2 мБк/м3 - при допустимой концентрации в 500 мБк/м3.

Как сообщал УРА-Информ, у пассажиров в аэропортах Киева и Львова выявили радиоактивные часы.