15:20 27.10.2017 | Экономика | Новости
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Германия выделила для борьбы с АЧС два миллиона евро

В Германии уже была внедрена противоэпизоотическая программа борьбы с АЧС.

Германия выделила для борьбы с АЧС два миллиона евро

Бюджет данной программы - два миллиона евро. Такие данные распространил аграрный министр земли Мекленбург-Передняя Померания Т. Бакхаус – отметили в организации "Зеленый фронт". Согласно данным – программа уже внедряется по причине эпидемии АЧС, охватившей уже Польшу, Чехию и Восточную Европу.

В ходе внедрения программы хотят сократить популяцию диких кабанов на федеральной земле – чтобы свести к минимуму риск передачи домашнему поголовью вируса АЧС. Вспышка же в Германии АЧС грозит тяжелыми последствиями для экономики – в стране есть 26 тысяч ферм.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в Украине вспышки АЧС замечены в двух областях.


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