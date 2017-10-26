Нацбанк повысил учетную ставку до 13,5%

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.

В то же время, по мнению регулятора, противодействовали росту базовой инфляции достаточно сдержанная фискальная политика, а ситуация на валютном рынке не оказала давления на уровень инфляции.

После длительной тенденции также улучшения инфляционных ожиданий они ухудшились в течение последних месяцев. Вместе с тем результаты прогнозов банков и финансовых аналитиков, проведенных в сентябре и октябре, НБУ отмечает повышение ожиданий относительно темпов роста цен на следующие 12 месяцев. Ухудшение ожиданий отражает влияние высоких точных показателей роста цен и эффект от существенного повышение соцстандартов, - подчеркнули в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 14 сентября, принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.