22:59 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Национальный банк Украины в четверг, 14 сентября, принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5%.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.

Вместе с тем в месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,1%.

По мнению НБУ, инфляционное давление оставалось умеренным и этому способствовало дальнейшее сокращение инфляционных ожиданий.

Другим сдерживающим фактором, по мнению регулятора, стало состояние валютного рынка.

В Нацбанке также сообщили, что следующее заседание монетарного комитета состоится 26 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последний раз монетарный комитет собирался 4 августа. Тогда на заседании Национальный банк Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых.


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