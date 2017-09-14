НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Национальный банк Украины в четверг, 14 сентября, принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5%.
По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.
Вместе с тем в месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,1%.
По мнению НБУ, инфляционное давление оставалось умеренным и этому способствовало дальнейшее сокращение инфляционных ожиданий.
Другим сдерживающим фактором, по мнению регулятора, стало состояние валютного рынка.
В Нацбанке также сообщили, что следующее заседание монетарного комитета состоится 26 октября.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, последний раз монетарный комитет собирался 4 августа. Тогда на заседании Национальный банк Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых.