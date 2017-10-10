Украина лидирует в производстве яиц

Сообщается, что в период за январь-сентябрь месяц количество яиц увеличилось до 12 млрд штук. За аналогичный период 2016 года количество производства молока сократилось до восьми литров, а вот число мясных продуктов возросло до двух млн тонн.

Кстати, по данный Госстата наибольшее число яиц было произведено в Киевской области - два млрд штук, наименьшее в Луганской области - 90 млн штук.

В то же время рекордсменом в производстве мяса в живом весе занимает Винницкая область - 323 млн тонн, а наименьшее поголовье наблюдается в том же Луганске - 15 тыс тонн.

Данные подсчитаны без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Госстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта Украины апреле-июне 2017 года составил 2,3% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года.