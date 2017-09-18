Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины

Такую уточненную оценку обнародовала в понедельник, 18 сентября, Государственная служба статистики в понедельник. По данным ведомства, в середине августа была сделана оценка показателя второго квартала в 2,4% ВВП.

В то же время уточненная оценка роста по отношению к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора осталась прежней – 0,6%.

Госстат также сообщил, что номинальный ВВП составил 657 миллиардов гривен, что в расчете на одно лицо составляет 15,449 тысяч гривен. В то же время изменение дефлятора за этот период составили 20%, тогда как в первом квартале этого года номинальный ВВП был оценен в 583,88 миллиардов гривен, на одного человека – в 13,721 тысяч гривен, а изменение дефлятора – в 25,1%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне этого года Госстат улучшил обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%. Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.