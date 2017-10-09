В Украине могут поднять тарифы за интернет

В Украине в ближайшие полгода могут быть повышены тарифы за интернет. Такие данные недавно распространил глава Интернет-ассоциации страны - Александр Федиенко – передают украинские СМИ.

Согласно его словам – в Украине тарифы за интернет вполне могут поднять на 50% и рост цен на этом не остановится. Так, на сколько повышать цены на интернет – любой отечественный оператор решит сейчас сам - учитывая региональную ситуацию, а также и покупательскую способность граждан, конкуренции и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, власть столицы ранее планировала поднять тариф на содержание домов.