14:27 09.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175797:mysnichenko

В Украине могут поднять тарифы за интернет

Тарифы за интернет в нашей стране вскоре могут быть повышены на 50 процентов.

В Украине могут поднять тарифы за интернет

В Украине в ближайшие полгода могут быть повышены тарифы за интернет. Такие данные недавно распространил глава Интернет-ассоциации страны - Александр Федиенко – передают украинские СМИ.

Согласно его словам – в Украине тарифы за интернет вполне могут поднять на 50% и рост цен на этом не остановится. Так, на сколько повышать цены на интернет – любой отечественный оператор решит сейчас сам - учитывая региональную ситуацию, а также и покупательскую способность граждан, конкуренции и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, власть столицы ранее планировала поднять тариф на содержание домов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив