16:23 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине подешевел картофель

В нашей стране состоянием на 29-е сентября 2017 г. в среднем цена на картофель была равна 6,3 грн за килограмм.

В Украине подешевел картофель

Это - на 2,8 процента меньше, чем было еще по состоянию на 20-е сентября 2017 г. Такие данные недавно поступили от Государственной службы статистики. Согласно этой информации – если 20-го сентября стоимость картофеля в среднем была 6,48 грн/кг, то уже на 29-е сентября цена картофеля снизилась - до 6,3 грн/кг.

По сведениям Госстата - наблюдалось снижение цены также и на прочие овощи из "борщевого набора". К примеру - цена капусты снизилась на 7,5% - то есть с 5,85 гривны до 5,41 гривны за килограмм.

Как сообщал УРА-Информ, борщевой набор в Украине подорожал в мае 2017 г.


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