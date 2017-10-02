В Украине подешевел картофель

Это - на 2,8 процента меньше, чем было еще по состоянию на 20-е сентября 2017 г. Такие данные недавно поступили от Государственной службы статистики. Согласно этой информации – если 20-го сентября стоимость картофеля в среднем была 6,48 грн/кг, то уже на 29-е сентября цена картофеля снизилась - до 6,3 грн/кг.

По сведениям Госстата - наблюдалось снижение цены также и на прочие овощи из "борщевого набора". К примеру - цена капусты снизилась на 7,5% - то есть с 5,85 гривны до 5,41 гривны за килограмм.

Как сообщал УРА-Информ, борщевой набор в Украине подорожал в мае 2017 г.