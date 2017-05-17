В Украине подорожал "борщевой набор"

В сообщении говорится, что свинина, свекла, картофель, морковь, капуста и лук подорожали в первой декаде мая.

А.Дорошенко, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, пишет, что свинина за десять последних дней мая поднялась в цене на 3 грн за килограмм, или 3,8%.

Также сообщается, что существенно подорожали овощи. Увеличились цены на морковь (на 1,3 грн или 13%), капусту (на 1 грн или 10%), картофель (на 0,9 грн или 12%), лук (на 0,8 грн или 13%) и свеклу (на 0,5 грн или 7%).

Из положительных изменений: цены на молочную продукцию и хлеб стабилизировались и даже немного подешевели.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в течение последних нескольких недель в нашей стране выросли цены на свинину.