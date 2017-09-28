В НБУ обвинили СМИ в девальвации гривны

Сообщения в СМИ влияют на настроения населения, что и привело в сентябре к увеличению объема покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, наблюдавшиеся с начала года. Об этом в среду, 27 сентября, заявил заместитель главы центрального банка Олег Чурий.

При этом, по его словам, объемы экспорта выросли более чем на 20%. Динамика экспортных поступлений сегодня гораздо лучше, чем мы ожидали.

В то же время наблюдается и рост объемов импорта на фоне оживления экономики, – сказал Чурий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после укрепления национальной валюты в течение лета до уровня 25,44 гривен за доллар, официальный курс снизился к 28 сентября до 26,47 гривен за доллар.