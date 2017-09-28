НБУ в четверг опустил национальную валюту до 26,47 гривен за доллар

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2647,2830 грн;
100 евро - 3108,1750 грн;
10 российских рублей - 4,5635 грн.
При этом регулятор установил на 28 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото -1091.605441;
Серебро - 14.375433;
Платина - 788.989303;
Палладий - 778.775848.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 27 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2638,3461 грн;
100 евро - 3109,8185 грн;
10 российских рублей - 4,5869 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.