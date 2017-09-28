НБУ в четверг опустил национальную валюту до 26,47 гривен за доллар

100 долл - 2647,2830 грн;

100 евро - 3108,1750 грн;

10 российских рублей - 4,5635 грн.

При этом регулятор установил на 28 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -1091.605441;

Серебро - 14.375433;

Платина - 788.989303;

Палладий - 778.775848.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 27 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2638,3461 грн;

100 евро - 3109,8185 грн;

10 российских рублей - 4,5869 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.