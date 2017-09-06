Наличный доллар в среду набрал семь копеек

Наличный евро также набрал семь копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,32 гривен, а евро можно купить по 31,33 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,27, продажи 26,17 - 26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8444, продажи - 26,3230 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,85-31,15, продажи – 31,05-31,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5310, продажи - 31,3255 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,470-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,116, продажи - 4,569 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 5 сентября 2017 года, наличный доллар повысился на десять копеек. Наличный евро также набрал десять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить по 31,26 гривен за евро.