В Украине гречка не подорожает – Минагрополитики

Это даст возможность сберечь стабильные цены на гречку. Такое сообщение поступило от пресс-службы Минагрополитики. Согласно этим данным – посевная площадь под гречку в 2017 г. выросла до 183 тысяч гектаров – в сравнении со 150-ю тысячами еще в прошлом году. Расширение площадей дает возможность избавиться от снижения урожайности, которое вызвано неблагоприятной погодой.

К первому сентября в Украине гречка оказалась обмолочена на 50 тысячах гектаров либо 27% от прогнозируемого. Урожайность составила при этом 11 центнеров с гектара.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в 2017 г. собрала урожай – рекордное количество ягод.