13:02 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина собрала рекордное количество ягоды

В течении 2017 года в Украине было собрано 11 тыс тонн ягод. Об этом передает официальный сайт ведомства.

Украина собрала рекордное количество ягоды

Согласно информации министерства, по состоянию на август месяц собрано более 26 тыс тонн плодово-ягодных культур. Сбор урожая продолжается. 

Ведомство отмечает, что в прошлом году показатели этих же культур составили около 25,5 тонн.

Таких результатов Украина смогла добиться из-за перенасыщенности внутреннего рынка потребителей даного продукта. Потому и удалось избежать временной недостачи плодовых культур, а резкого колебания цен не произошло. 

Напомним, что на 2017 год площадь посадки для данных культур составила 6,1 тыс. га и ягодных культур на площади 3,7 тыс. га.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Министерство аграрной политики и продовольствия официально заявило, что весенние заморозки привели к уменьшению урожая фруктов и ягод в этом году почти на 30%.


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