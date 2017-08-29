Украина собрала рекордное количество ягоды

Согласно информации министерства, по состоянию на август месяц собрано более 26 тыс тонн плодово-ягодных культур. Сбор урожая продолжается.

Ведомство отмечает, что в прошлом году показатели этих же культур составили около 25,5 тонн.

Таких результатов Украина смогла добиться из-за перенасыщенности внутреннего рынка потребителей даного продукта. Потому и удалось избежать временной недостачи плодовых культур, а резкого колебания цен не произошло.

Напомним, что на 2017 год площадь посадки для данных культур составила 6,1 тыс. га и ягодных культур на площади 3,7 тыс. га.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство аграрной политики и продовольствия официально заявило, что весенние заморозки привели к уменьшению урожая фруктов и ягод в этом году почти на 30%.