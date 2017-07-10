Инфляция в июне превысила прогнозы НБУ

За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,6%. Фактическая инфляция оказалась выше оценки Национального банка Украины.

Как сказано в сообщении регулятора, такое повышение связано, прежде всего, с более быстрым, чем ожидалось, ростом цен на сырые продукты питания, а также сохранением усиленного влияния административных факторов. В то же время фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным, в общем, отвечая нашим ожиданиям, - пояснили в НБУ, добавив, что базовая инфляция в июне ускорилась до 6,8% в годовом измерении и в месячном измерении составила 0,2%.

В Центробанке также пояснили, что такое ускорение базовой инфляции объясняется ростом тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий высокими темпами, а также влиянием вторичных эффектов от повышения цен на сырые продукты.

Вместе с тем, снижение инфляционных ожиданий на фоне усиления курса гривны удерживало цены на импортируемые товары практически неизменными и способствовало замедлению роста цен на одежду и обувь, - сообщает Нацбанк, добавив, что рост цен на сырые продовольственные товары ожидаемо продолжил ускоряться, однако темпы роста превысили ожидания НБУ.

Кроме того, рост цен на мясо и молоко в годовом измерении продолжал ускоряться вследствие более высоких мировых цен и значительных объемов экспорта.

Вместе с тем Национальный банк ожидает, что значительная часть указанных эффектов будет нивелирована во второй половине года. Однако текущая динамика инфляции и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков для достижения цели по общей инфляции на конец 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 июля, ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%.