НБУ ухудшил прогноз роста ВВП

Вместе с тем регулятор сохранил прогноз инфляции на уровне 9,1%. Как сказано на сайте НБУ, в нынешнем году экономический рост замедлится до 1,6%.

В результате ухудшение результатов экономической активности в первой половине года, в частности, в сфере услуг и в связи с пересмотром урожая зерновых, Нацбанк пересмотрел свой прогноз, отметив, что сохранятся низкие показатели деятельности отраслей, наиболее связанных с разрывом производственных связей с СНГ такие как горно-металлургический комплекс, энергетика и транспорт, – отмечается в сообщении.

При этом оценки роста экономики на 2018 и 2019 годы сохранены на прежнем уровне – 3,2% и 4% соответственно благодаря смягчению монетарной и фискальной политике, стимулирующих потребительский спрос.

НБУ также пояснил, что неизменными остались прогнозы инфляции на два последующих года: 6% – в 2018 году, 5% – в 2019 году. Одновременно ожидания НБУ относительно базовой инфляции улучшились: прогноз на 2017 год снижен до 6,1% с 6,5%, на 2018 год – до 3,9% с 4,3%, на 2019 год – до 2,8% с 3,7%.

Напомним, Кабинет министров понизил оценку роста ВВП с 3% до 1,8%. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Как сообщал УРА-Информ, Госстат отчитался, что ВВП Украины в первом квартале этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4%.