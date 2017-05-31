Наличный доллар в среду потерял шесть копеек

Наличный евро немного повысился. Таким образом сегодня доллар продается по 26,37 гривен, а евро можно купить по 29,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70-26,21, продажи 26,23-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1302, продажи - 26,3639 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,24, продажи - 29,25-29,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9988, продажи - 29,5506 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,070-4,560, продажи - 4,540-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,270, продажи - 4,692 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 30 мая, курсы наличного доллара сохранились на прежнем уровне. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,41 гривен, а евро можно было купить по 29,55 гривен.