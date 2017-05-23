17:35 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100166405:nastia

Нацбанк Украины купил 50 млн долларов на валютном аукционе

В пресс-службе НБУ сообщают, что сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 50 млн долларов.

Нацбанк Украины купил 50 млн долларов на валютном аукционе

В сообщении говорится, что общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 80,9 млн долл.

Таким образом, Национальный банк Украины купил большую часть всех средств.

Сообщается, что, по данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составлял 26,30 грн/долл., а максимальный - 26,31 грн/долл. Средневзвешенный курс составил 26,309 грн/долл.

Ранее УРА-Информ сообщал, что дефицит платежного баланса в Украине вырос почти в три раза.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив