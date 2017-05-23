Нацбанк Украины купил 50 млн долларов на валютном аукционе

В сообщении говорится, что общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 80,9 млн долл.

Таким образом, Национальный банк Украины купил большую часть всех средств.

Сообщается, что, по данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составлял 26,30 грн/долл., а максимальный - 26,31 грн/долл. Средневзвешенный курс составил 26,309 грн/долл.

Ранее УРА-Информ сообщал, что дефицит платежного баланса в Украине вырос почти в три раза.