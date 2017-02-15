Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Большинством голосов канадский парламент поддержал решение в третьем и окончательном чтении. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Теперь соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат. Затем его должен подписать генерал-губернатор и это уже будет заключительным этапом на пути вступления документа в юридическую силу, - пояснил посол.

Вместе с тем, согласно закону страны, Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново, однако законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов.

Напомним, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой будет имплементироваться в течение семи лет. 14 декабря 2016 года нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.

Как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская заявила, что Киев рассчитывает на ратификацию соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной Канада в марте.