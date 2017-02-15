Гройсман назвал преступлением блокаду поставок угля

Это абсолютно не допустимо. В максимально быстрые сроки поставки необходимого угля должно быть разблокированы.

Такое мнение высказал в четверг, 15 февраля, во время внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, такие перекрытия могут довести до отключения электроэнергии и тепла в городах и селах.

Вместе с тем глава правительства заверил, что веерные отключения электроэнергии могут применить только в крайних случаях и об этом будут заранее информировать. Сейчас такой вопрос не стоит, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение в энергетике. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства.