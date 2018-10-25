Актриса "Дизель шоу" созналась о последствиях аварии

Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что после аварии Глущенко опубликовала небольшое видеообращение, где поблагодарила всех за поддержку и теплые слова. Но с тех пор актриса ничего публиковала на своей странице. В связи с этим фанаты засыпали ее вопросами о здоровье и самочувствии.

Поэтому в личных сторис девушка опубликовала перечень травм и рассказала о предстоящем лечении. Как оказалась, актриса получила несколько тяжелых травм и разрывов связок. В частности, вывих костей правой голени с разорванными связками коленного сустава и внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. А также гемартроз и разрыв связок ступни.

Теперь Глущенко предстоит несколько месяцев в гипсе и длительный реабилитационный период на домашнем лечении.