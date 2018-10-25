11:52 25.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актриса "Дизель шоу" созналась о последствиях аварии

Актриса, участница студии “Дизель Шоу”, Яна Глущенко, которая после ДТП получила серьезные травмы, впервые рассказала о последствиях аварии.
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Актриса

Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что после аварии Глущенко опубликовала небольшое видеообращение, где поблагодарила всех за поддержку и теплые слова. Но с тех пор актриса ничего публиковала на своей странице. В связи с этим фанаты засыпали ее вопросами о здоровье и самочувствии.

Поэтому в личных сторис девушка опубликовала перечень травм и рассказала о предстоящем лечении. Как оказалась, актриса получила несколько тяжелых травм и разрывов связок. В частности, вывих костей правой голени с разорванными связками коленного сустава и внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. А также гемартроз и разрыв связок ступни.

Теперь Глущенко предстоит несколько месяцев в гипсе и длительный реабилитационный период на домашнем лечении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ее коллега, актер Олег Иваница сообщил об уходе из проекта "Дизель Шоу".


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