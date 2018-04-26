Умер известный украинский актер Олег Треповский

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил украинский актер Виталий Салий. По его словам рричина смерти актера пока неизвестна. Вечная ему память..., - написал Салий.

Напомним, Олег Треповский родился 28 октября 1965 в Волгограде, РСФСР. В 1992 году окончил Киевский театральный институт имени И. П. Карпенко-Карого. С 1992 года - актер киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. В 1995 году дебютировал в кино.

Актер снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых "День рождения Буржуя", "Владыка Андрей", "Сваты", "Возвращение Мухтара" и другие. В этом году осенью на экраны должен выйти фильм с его участием "Тайный дневник Симона Петлюры".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России 28 марта умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев. Об этом проинформировал общественность актер и телеведущий Александр Олешко. По его словам, об этом ему сообщила внучка актера. Смерть связана с длительной болезнью.