В Киеве горела многоэтажка, пострадал ребенок

В результате инцидента спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила после четырех часов дня.

Уже на месте спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Вместе с тем огонь был ликвидирован уже к пяти часам дня.

Во время тушения пожара с верхних этажей дома эвакуировали 20 человек и спасены двое граждан, среди которых девочка 2012 года рождения.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Северодонецком горит шесть гектаров леса. Тут на территории Боровского лесничества загорелась лесная постился. Вместе с тем спасатели заверили, что угрозы распространения огня нет.