Под Северодонецком горит шесть гектаров леса.

Тут на территории Боровского лесничества загорелась лесная постился. Вместе с тем спасатели заверили, что угрозы распространения огня нет.

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 29 августа, на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло около полудня.

Уже на месте пожарные установили, что горит лесная подстиоься на площади 6,3 гектаров. К ликвидации пожара привлечено 85 человек и 18 единиц техники, из них от ГосЧС - 23 человека личного состава и четыре единицы техники, от Минобороны - 25 человек и от лесного хозяйства - 37 человек и 14 единиц техники, из которых два трактора, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в понедельник вечером, 27 августа, в городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.