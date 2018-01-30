В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Перевозчики подняли цену на гривну. Как сообщает коммунальная службу перевозок Киевской городской государственной администрации, тариф поднят до семи гривен на маршрутах: №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151 , 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573.

До шести гривен поднята цена проезда на маршрутах: № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565. Пять гривен теперь буде стоить проезд на маршрутах 402, 194, 582.

При этом в службе заверили, что пока не могут влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве 29 января 2018, по сравнению с предыдущим торговым днем ​​в среднем выросли на 15 копеек. Также стало известно, что стоимость дизельного топлива в больших сетях автозаправочных станций Украины по состоянию на 29 января превысила 30 гривен за литр.