Цена дизтоплива в крупных сетях превысила 30 гривен за литр

Так в сетях WOG и ОККО стоимость всех видов топлива сегодня утром повысили на 50 копеек. Таким образом, на этих АЗС цена на дизтопливо составила 30,45 гривен за литр и 30,49 гривен за литр соответственно. Вместе с тем по данным ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", в сети UPG дизтопливо подорожало до 27,20 гривен за литр. KLO, Mango и Jazz Oil также повысили цены на разные виды топлива на 10-50 копеек за литр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно постановлению правительства Беларуси с 1 февраля 2018 года возрастут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Таким образом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 111,4 доллара до 120,1 доллара за тонну. При этом пошлина на прямогонный бензин повысится с 61,2 доллара до 66 долларов за тонну, на товарные бензины - с 33,4 доллара до 36 долларов за тонну.