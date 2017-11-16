В Киеве столкнулись два автомобиля, пострадали три человека

В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Щербакивского и Салютной.

По неизвестным пока причина столкнулись Honda и Audi. Водитель Honda двигался с девушкой на заднем сидении по Щербакивского в направлении станции метро Нивки. Aud, ехала от метро, ​​также по Щербакивского.

Они пытались повернуть налево в сторону Салютной. На перекрестке из-за того, что водитель Audi не предоставил преимущество в движении, произошел мощный удар.

При этом водитель Audi начали убегать, однако двое неравнодушных граждан задержали его. Вместе с тем его пассажирке с разбитой головой удалось сбежал.

От сильного удара серьезные травмы ноги и головы получила пассажирка Honda. У водителя Audi также разбита голова от удара о стекло. Очевидцы утверждаю, что невооруженным глазом видно, что ребята были под действием каких-то сильных препаратов, а также в алкогольном опьянении.

Сейчас патрульные полицейские и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду вечером, 15 ноября, произошла масштабная авария. На Воздухофлотском проспекте столкнулись сразу пять машин. В результате аварии пострадала беременная женщина.