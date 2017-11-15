21:32 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись пять машин, пострадала беременная женщина

В Киеве в среду вечером, 15 ноября, произошла масштабная авария.

В Киеве столкнулись пять машин, пострадала беременная женщина

На Воздухофлотском проспекте столкнулись сразу пять машин. В результате аварии пострадала беременная женщина.

На место дорожно-транспопртного происшествия приехало несколько машин скорой помощи. Тут также работает полиция и следователи.

Информации о состоянии здоровья пострадавшей пока нет. Вместе стем очевидцы сообщают, что на улице Чорновола, где произошло столкновение, образовалась огромная пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 13 ноября, столкнулись две иномарки. В результате аварии погиб пассажир одной из них. Еще один человек получил травмы. При этом, по предварительным данным за рулем был чиновник МРЕО и за ним была погоня. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Стеценко около семи часов вечера. Тут пьяные водитель Mazda врезался в Mitsubishi.


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