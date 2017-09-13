В Киеве на Оболони перевернулась машина, водитель погиб на месте - ФОТО

Тут на проспекте Героев Сталинграда перевернулась иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW.

Как сообщают очевидцы, легковушка двигалась на очень большой скорости. Ее якобы кто-то подрезал.

Машина перевернулась, а водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел через боковое окно прямо под колеса собственной машины. Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним как сообщал УРА-Информ, во вторник вечером, 12 сентября, в Киеве на Южном мосту неизвестный автомобиль сбил мужчину. При этом тело погибшего переехали еще несколько машин. Как сообщают очевидцы водители-свидетели инцидента, мужчину сбил неизвестный автомобиль, а затем скрылся в неизвестном направлении.