В Киеве на Южном мосту неизвестный насмерть сбил человека - ФОТО

При этом тело погибшего переехали еще несколько машин. Как сообщают очевидцы водители-свидетели инцидента, мужчину сбил неизвестный автомобиль.

После аварии машина скрылась с места происшествия в неизвестном направлении. И уже лежачее тело переехали еще несколько автомобилей, а остановится только водитель Mercedes.

По его словам, он почувствовал, что на что-то наехал, а когда вышел из машины, то увидел тело мужчины. По данным полиции погибшему было около 35 лет.

Прибывшей врачам осталось лишь констатировать факт смерти. Правоохранители сейчас устанавливают личной нарушителя и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 12 сентября, столкнулись сразу три машины. В результате тройного дорожно-транспортного происшествия пять человек попали в больницу. При этом четверо из пострадавших были дети.