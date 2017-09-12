15:13 12.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пройдут сезонные ярмарки

С 12 по 17 сентября в Киеве запланировано проведение сезонных ярмарков. 

В Киеве пройдут сезонные ярмарки

Так, в рамках с/х ярмарков планируется продажа с/х продукции разнообразных груп товаров. Такие данные распространили  в пресс-службе КГГА. В частности, ярмарки будут проведены 12-го сентября в Шевченковском и Святошинском районах. 13-го сентября ярмарки пройдут на Подоле, в Святошино и в Днепровском районе.

Кроме того, 14 сентября в Днепровском районе - на бульваре Перова, на Подоле и в Святошино – на ул. Гната Юры. 15 сентября ярмарки пройдут в Деснянском районе, в Днепровском районе, на Подоле, Святошино, в Шевченковском районе на пересечении Щусева и  Тираспольской. 17 сентября ярмарки пройдут на ул. Стальского.

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября в столице из-за ярмарок было изменено движение транспорта.


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