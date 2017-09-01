В столице по причине ярмарок поменяют движение троллейбусов

Так, должны быть изменены маршруты троллейбусов номер 34, а также номер 37А. Эти данные уже распространили в пресс-службе предприятия "Киевпастранс". Согласно данным – будут внесены изменения в деятельность маршрута номер 34 и номер 37А – из-за ярмарок на улице Иорданская, а также на улице Цветаевой.

Движение троллейбусов №34 будет проходить в этот период по трассе: Северная - Героев Сталинграда - "Минская" - Тимошенко - пр. Героев Сталинграда - Бандеры. А троллейбус номер 37А будет ходить по 37-му маршруту.

Как сообщал УРА-Информ, в столице поменяют схемы движения троллейбусов номер 43 и 50.