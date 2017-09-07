Прокуратура требует вернуть Киеву акции "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала"

Акции более десяти лет тому назад были переданы в уставный капитал "Киевэнергохолдинга". 4 сентября столичная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате этих акций.

Как сообщил на пресс-конференции в четверг, 7 сентября, прокурор Киева Роман Говда, в интересах государства подан иск о возврате территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более миллиарда гривен.

При этом, по его словам, акции "Киевэнерго" в дальнейшем были переданы из уставного капитала "Киевэнергохолдинга" третьим юридическим лицам. На сегодня они находятся в собственности "ДТЭК Энерго".

Суд должен в ближайшие дни назначить дату рассмотрения иска, при этом прокуратура будет просить арестовать акции компаний в качестве обеспечительной меры, - пояснил прокурор, уточнив, что должностные лица Киевской городской государственной администрации, которые этому содействовали, были признаны виновными по отдельному уголовному делу, но находятся на свободе по истечении десятилетнего срока его давности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Фонд госимущества Украины перенес аукцион по приватизации 25% " Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря 2011 года. Этот перенос обусловлен необходимостью дополнительно проверить информацию участников аукциона.