16:26 04.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На киевской дамбе автомобиль вылетел с дороги

На дамбе под Киевом зафиксировано ДТП.

На киевской дамбе автомобиль вылетел с дороги

Так, на столичной дамбе автомобили внезапно вылетел с автодороги и врезался в столб из бетона. Это произошло на Киевской гидроэлектростанции. Такие данные недавно поступили от ресурса dtp.kiev.ua – при помощи социальной сети.

ДТП под Киевом произошло на киевском море: на дамбе автомобиль марки "Шевроле" вылетел с дороги и въехал в столб – уточняется в сообщении. По итогам данной аварии водитель "Шевроле" был травмирован. Такое сообщение поступило от очевидцев случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепр автомобиль врезался в дерево. В результате пострадали сразу четверо граждан. Такое сообщение поступило от местной ГСЧС.


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