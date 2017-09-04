В Днепре автомобиль въехал в дерево, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом передает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области на своей странице в Facebook.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля "ВАЗ 2103" не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Так, к месту происшествия были направлены несколько спасателей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По словам сотрудников ГСЧС, пострадавшие были освобождены с помощью пневматических ножниц.

Кстати, на прибытия пожарных подразделений водитель автомобиля уже находился в карете скорой помощи.

"Потерпевшие с травмами и переломами конечностей направлены в больницу", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Запорожья произошла тройная автомобильная авария. В дорожно-транспортном происшествии участвовали два автомобиля "ВАЗ" и один "Daewoo Lanos".