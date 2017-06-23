Гужва задержан за вымогательство, - Луценко - ФОТО

Генеральная прокуратура Украины подозревает его в вымогательстве и взяточничестве. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также пояснил, что по материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры города Киева Гужва требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.

Следователи имеют видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы, - пояснил Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, в редакции информационного ресурса " Страна.uа" прошли обыски. По словам заместителя главного редактора Светланы Крюковой, обыски проводят сотрудники СБУ.

Напомним, Игорь Гужва раньше работал главным редактором газеты "Вести". В 2015 году его подозревали в уклонении от уплаты налогов. В течение 2014-2015 года представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции по обвинению в неуплате налогов и сепаратизме.