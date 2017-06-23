Полиция провела обыски в редакции Страна.ua

Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины. Около 20 человек пришли в офис и закрыли на вход бизнес-центр.

При этом главного редактора информационного издания Игоря Гужву обвинили во взяточничестве и вымогательстве. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сам Гужва.

Чуть позже он заверил, что власть решила сфабриковать уголовное дело против него с одной целью - закрыть его издание. При этом журналист пояснил, что месяц назад к нему обратились люди от народного депутат Радикальной партии Линько. Они предложили 20 тысяч долларов за снятие материала о конфликте людей Линько и Кивы.

Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор я больше ни самого Линько, ни его людей не видел, а в четверг около девяти часов вечера в офис ворвались люди, которые представились полицией, - пояснил он, добавив, что у него силой отобрали телефон и на его требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали.

Вывод может сделать один - властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу, считает Гужва.

Напомним, Игорь Гужва является бывшим главным редактором газеты " Вести". В 2015 году его подозревали в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 2014-2015 года представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.