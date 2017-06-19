16:53 19.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице поменяют маршрут трамвая №14

По причине скорого проведения ремонта на трамвайных путях в столице должны поменять на время маршрут 14-го трамвая.

В столице поменяют маршрут трамвая №14

Трамвайные пути планируют ремонтировать на улице столицы Василенко. Таким образом, с 19-го июня будет изменена схема движения 14-го трамвая с полуночи и до 23-го июня до пяти часов утра. Данный трамвайный маршрут начнет курсировать временно по маршруту трамвая номер 18 – передали сегодня в "Киевпастрансе".

Как сообщал УРА-Информ, в столице пару дней назад был проведен парад трамваев. Парад устроили на столичной Контрактовой площади. Проведение этого мероприятия по случаю годовщины появления в городе трамваев 17-го июня ранее анонсировали в КГГА. 


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