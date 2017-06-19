В столице поменяют маршрут трамвая №14

Трамвайные пути планируют ремонтировать на улице столицы Василенко. Таким образом, с 19-го июня будет изменена схема движения 14-го трамвая с полуночи и до 23-го июня до пяти часов утра. Данный трамвайный маршрут начнет курсировать временно по маршруту трамвая номер 18 – передали сегодня в "Киевпастрансе".

Как сообщал УРА-Информ, в столице пару дней назад был проведен парад трамваев. Парад устроили на столичной Контрактовой площади. Проведение этого мероприятия по случаю годовщины появления в городе трамваев 17-го июня ранее анонсировали в КГГА.