В Киеве на ходу загорелась маршрутка - ВИДЕО

В Киеве в воскресенье вечером, 18 июня, возле метро "Харьковская" прямо на ходу загорелся маршрутный автобус.
К счастью, во время пожара никто из пассажиров не пострадал. Как сообщают очевидцы, горела маршрутка №311.
Водитель автобуса и еще несколько граждан пытались потушить пожар до приезда спасателей, однако огонь охватил всю машину. Потушить возгорание удалось только бойцам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Вышгородской поздно вечером 14 июня на площади Победы в Киеве автомобиль, за рулем которого был народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай, в результате чего трамвай сошел с рельс.