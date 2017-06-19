В Киеве на ходу загорелась маршрутка - ВИДЕО

К счастью, во время пожара никто из пассажиров не пострадал. Как сообщают очевидцы, горела маршрутка №311.

Водитель автобуса и еще несколько граждан пытались потушить пожар до приезда спасателей, однако огонь охватил всю машину. Потушить возгорание удалось только бойцам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Вышгородской поздно вечером 14 июня на площади Победы в Киеве автомобиль, за рулем которого был народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай, в результате чего трамвай сошел с рельс.