В Киеве иномарка врезался в трамвай, пострадал народный депутат - ФОТО, ВИДЕО

Удар был настолько сильный, что трамвай сошел с рельс. В результате аварии пострадал один человек.

Вместе с тем, по предварительным данным, за рулем авто был народный депутат Украины Олег Барна. Как сообщают очевидцы, водитель не предоставил преимущество трамваю и в результате его машина врезалась в городской транспорт.

В трамвае вылетели стекла, он был в это время без пассажиров. На место аварии приехало сразу четыре машины скорой помощь, Врачи увезли травмированного в больницу. Деталей аварии пока не сообщают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Укравтодор" считает, что максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах должна быть не выше 50 километров в час. Сейчас скорость составляет 60 километров час.

При этом по данным министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в 2016 году на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек, 33,5 тысячи были травмированы.