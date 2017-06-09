На улице Иорданской ограничат движение

Так, движение планируют ограничить на некоторой части улицы Иорданская, а именно – днем 11-го, а также 12-го июня движение намерены урезать до трех полос. Сегодня эта информация была распространена в КГГА. Движение транспорта будет вскоре ограничено – от столичной улицы Рокоссовского и до Архипенко. А в частности – 11-го июня с самого утра и до 18-ти вечера. А также 12-го июня с самого утра и до 18-ти.

Как сообщал УРА-Информ, движение в столице на несколько дней хотят также ограничить на бульваре Шамо – с 12-го по 16-е июня – также рассказывали сегодня в КГГА.