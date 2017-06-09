16:39 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Иорданской ограничат движение

По причине скорого проведения работ по ремонту на улице Иорданская столицы будет ограничено движение.

На улице Иорданской ограничат движение

Так, движение планируют ограничить на некоторой части улицы Иорданская, а именно – днем 11-го, а также 12-го июня движение намерены урезать до трех полос. Сегодня эта информация была распространена в КГГА. Движение транспорта будет вскоре ограничено – от столичной улицы Рокоссовского и до Архипенко. А в частности – 11-го июня с самого утра и до 18-ти вечера. А также 12-го июня с самого утра и до 18-ти.

Как сообщал УРА-Информ, движение в столице на несколько дней хотят также ограничить на бульваре Шамо – с 12-го по 16-е июня – также рассказывали сегодня в КГГА.


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