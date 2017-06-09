На бульваре Шамо частично ограничат движение

Так, на указанном бульваре передвижение авто хотят ограничить в период с 12-го по 16-е июня. Движение должно быть ограничено начиная с девяти часов утра и до 18-ти часов вечера. Эти сведения девятого числа были распространены при помощи представителей КГГА.

Таким образом, на указанном бульваре города на несколько дней внесут ограничения в движение. Сотрудники "Киевавтодора" уже попросили водителей быть лояльными к такого рода временным неудобствам.

Как сообщал УРА-Информ, в городе движение было решено также ограничить на улице Березняковская.