В Киеве на Подоле произошла стрельба, ранены два человека - ФОТО

В результате инцидента два человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, стреляли на Подоле на улице Кирилловской около пяти часов вечера. При этом полиция установила, что жертвой стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев.

В России его обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. В частности, по данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая, в Киеве неизвестный застрелил мужчину. Убийство произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, убийство произошло после восьми часов вблизи ТЦ "Алладин" по улице Гришка. Жертвой нападения стал бывший исполняющий обязанности директора предприятия"Укрспирт" Виктор Панков.