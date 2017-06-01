На стадионе "Динамо" стартовал капремонт

Так, на указанном стадионе сейчас стартовали работы по капремонту. Эти сведения распространил сайт "Динамо". В сообщении сказано о том, что есть потребности в капремонте данного стадиона – и причин на это две. Требуется обновление стадиона из-за его технического состояния и возраста, а также из-за внутреннего содержания самой арены.

Также важно, что вскоре на данном стадионе пройдет финал женской Лиги чемпионов – сообщил сегодня глава стадиона Ю. Пихтовников. Реконструкция стадиона должна быть завершена к августу.

Как сообщал УРА-Информ, Шахтер ранее планировал домашнюю игру на стадионе "Динамо".