15:20 01.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На стадионе "Динамо" стартовал капремонт

На стадионе столицы "Динамо" им. Лобановского стартовал капремонт.

На стадионе

Так, на указанном стадионе сейчас стартовали работы по капремонту. Эти сведения распространил сайт "Динамо". В сообщении сказано о том, что есть потребности в капремонте данного стадиона – и причин на это две. Требуется обновление стадиона из-за его технического состояния и возраста, а также из-за внутреннего содержания самой арены.

Также важно, что вскоре на данном стадионе пройдет финал женской Лиги чемпионов – сообщил сегодня глава стадиона Ю. Пихтовников. Реконструкция стадиона должна быть завершена к августу.

Как сообщал УРА-Информ, Шахтер ранее планировал домашнюю игру на стадионе "Динамо".


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