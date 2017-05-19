В Киеве произошла масштабная авария, столкнулись сразу пять машин - ФОТО

На улице Саперно-Слободской столкнулись сразу пяти автомобилей. В результате аварии пять человек попали в больницу.

Как сообщают очевидцы на своих страницах в Facebook, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель автомобиля Mitsubishi. Он направлялся в сторону Южного моста, однако, внезапно, резко вспомнил, что надо заехать в магазин и с крайней левой полосы повернул вправо, тем самым подрезав автомобиль Volkswagen Passat.

В итоге машины столкнулись, и японца выкинуло на обочину.

В это время сзади ехал ВАЗ, который также резко затормозил и его кинуло в автомобиль Chevrolet и от удара отбросило в автомобиль Volkswagen Jetta". После серии ударов водитель и пассажир Volkswagen, а также пассажир ВАЗа получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 18 мая, столкновения двух грузовых автомобилей. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло на Теремках. По неизвестным пока причинам один грузовик догнал второго на светофоре.