В Киеве на Теремках столкнулись два грузовика - ФОТО

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло на Теремках. По неизвестным пока причинам один грузовик догнал второго на светофоре.

В результате аварии, ноги пассажира грузовика зажало в салоне. На место аварии прибыли спасатели.

Им пришлось с помощью спецсредств вынимать пострадавшего. Скорая помощь увезла его в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге "Киев-Чоп" произошла авария. Так, около поселка под названием Тухолька легковое авто рухнуло с мост. Водитель авто марки Opel как раз входил в поворот, однако вдруг транспорт занесло. В итоге авто частично оказалось повисшим над пропастью – примерно на высоте семи метров.