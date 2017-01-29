На проспекте Победы столкнулись семь авто

Авария произошла на просп. Победы около станции метрополитена "Политехнический институт". Об этом передает в соцсетях Киев оперативный. Так, ДТП с пострадавшими на просп. Победы произошло около метро КПИ. Столкнулись сразу семь автомобилей.

Движение в направлении центра Киева было временно перекрыто. Предварительно, причиной данной аварии стало то, что участник столкновения выезжал с парковки задним ходом. Количество пострадавших в аварии неизвестно. Работает оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в штате Нью-Йорк произошло серьезное ДТП – грузовик врезался в автобус.