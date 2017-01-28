11:56 28.01.2017 | Происшествия | Новости
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Жуткое ДТП: фургон разгромил автобус с людьми

В американских Сиракузах (штат Нью-Йорк) произошло резонансное ДТП с участием фургона-пикапа и пассажирского автобуса. 

Жуткое ДТП: фургон разгромил автобус с людьми

Об этом сообщают иностранные СМИ.

На снимках видно, как грузовик врезается в автобус, пробивает обшивку и передними колесами заезжает в салон. 

В результате аварии несколько пассажиров получили незначительные травмы, а у водителя транспорта пострадала грудная клетка.

Согласно словам правоохранителей, водитель фургона на перекрестке пытался избежать аварии, поэтому повернул налево и съехал с дороги на траву, которая разделяла пути, и, проехав этот участок, столкнулся с автобусом, который остановился на красный свет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Таиланде столкнулись две машины, погибли 25 человек

 


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