Жуткое ДТП: фургон разгромил автобус с людьми

Об этом сообщают иностранные СМИ.

На снимках видно, как грузовик врезается в автобус, пробивает обшивку и передними колесами заезжает в салон.

В результате аварии несколько пассажиров получили незначительные травмы, а у водителя транспорта пострадала грудная клетка.

Согласно словам правоохранителей, водитель фургона на перекрестке пытался избежать аварии, поэтому повернул налево и съехал с дороги на траву, которая разделяла пути, и, проехав этот участок, столкнулся с автобусом, который остановился на красный свет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Таиланде столкнулись две машины, погибли 25 человек.